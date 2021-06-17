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Sağlık Bakanı Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

17.06.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde 24 saatte uygulanan aşı sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında sağlık çalışanlarına hitaben, "Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı. Bakan Koca'nın aktardığına göre 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanı 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı.

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"ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN"

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar."


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