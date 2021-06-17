Sağlık Bakanı Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte uygulanan toplam aşı miktarını açıkladı. Bakan Koca'nın aktardığına göre 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanı 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı.

"ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN"

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar."

Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021



