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  4. Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

İran sınırındaki koronavirüs tedbirlerini yerinde denetleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı'ndan İran sınırında kritik koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Şu an Gürbulak sınır kapısında 60 kişinin durumlarını takip ediyoruz. Bunların arasında soğuk algınlığı belirtisi olduğunu bildiğimiz 3 kişiyi hastane ortamına aldık. Bunların dışındaki vatandaşlarımızdan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi ayrı bir ünitede daha yakın takip ediyoruz. Hiçbirinin 38'i geçen bir ateş ve solunum sıkıntısı yok. Biz tedbir amaçlı takip ediyoruz.

Riskli kişiler karantina altına alındı. İran'dan gelenler 14 gün gözetimde olacak. İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamaları, bulundukları ortamda evlerinden çıkmamalarını, maskeli olmalarını ve hijyen olarak gerekli önlemleri almalarını istiyorum. Bizim onları 14 gün gözetim altında tutacağımızı bilerek gelmelerini istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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