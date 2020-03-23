Sağlık bakanı saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu toplantısı bitti mi?

Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin sayısı artarken vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle de Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı’nın açıklamaları merak ediliyor. Bugün Bilim kurulu ile toplanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu kamuoyu ile paylaşacak. Peki Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak? İşte Bilim Kurulu toplantısının başlangıcı ve bitişi ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı covid-19 ile ilgili toplantının bitmesinin ardından saat 19.00’da açıklama yapacak. Düzenlenecek basın toplantısında koronavirüs ile ilgili son gelişmelerin, vaka ve ölüm sayılarının ayrıca olası yeni koronavirüs önemlerinin duyurulması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bakan Koca ile Bilim Kurulu’nun bir araya geldiği toplantı saat 13.30’da başladı ve henüz sona ertmedi.

GENEL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLECEK Mİ?

65 yaş ve üstü vatandaşların korunması amacıyla bu yaş grubuna getirilen sokağa çıkma yasağının genele de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Hükümetin gündeminde ve söylemlerinden henüz böyle bir olasılık görülmüyor. Tabii böyle bir karar alınacak olursa bile bunu Sağlık Bakanı’nın açıklaması beklenmiyor.

