Sağlık Bakanlığı: 10-14 yaş grubunda erkeklerin yüzde 20,2’si; kız öğrencilerin ise yüzde 19’u fazla kilolu

Yapılan açıklamada karne uygulamasının ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023’ programı kapsamında başlatıldığı belirtildi. Programın amacının ise toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek olduğu belirtildi.

15-18 yaş grubunda ise, erkek öğrencilerin yüzde 16,5’i fazla kilolu, yüzde 6,8’i şişman; kız öğrencilerin yüzde 13,5’i fazla kilolu, yüzde 4,3’ü şişman bulundu. Açıklamaya göre bu veriler Sağlık Bakanlığı tarafından E-okul sistemindeki karne uygulamasına entegre edildi.

PROGRAM, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program ile yılda iki kez öğrencilerin sağlıklı fiziksel aktivite kapasiteleri ölçülüyor. Açıklamada gelişmiş ülkelerde de uygulanan bu çalışmanın, orta ve uzun vadede öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması için faydalı olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

MEKİK, ŞINAV VE ESNEKLİK ORTALAMALARI GENEL OLARAK YETERLİ ÇIKTI

Açıklamaya göre beden eğitimi ve spor dersi öğretmelerinin gözetimiyle yürütülen uygulamada, mekik, şınav, otur-uzan esneklik ölçümü, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümü değerlendiriliyor. Referans değerlere göre yorumlanan sonuçlar ışığında fiziksel aktivitenin artırılması için bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor. Ayrıca açıklamada Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesinin, ana karnedeki beden eğitimi ve spor dersi notunu etkilemediği de belirtildi.

MEKİK, ŞINAV VE ESNEKLİK TESTİ SONUÇLARI RAPORLANDI