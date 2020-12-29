HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

29.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı 2021... ÖSYM,16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

Sağlık Bakanlığı personel alımları son dakika haberi geldi. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Adaylar, ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı KPSS kılavuzu yayımlandı mı araştırmasına başladı. Sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alım tarihleri ne zaman?

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında 2021'de 16 bin sağlık personeli daha alınacağı bilgisi yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılmıştı. 2021'de sağlık personeli alımları yapılacak mı araştıran vatandaşlara müjdeli haber Resmi Gazete'den geldi. Sağlık Bakanlığı personel alımları açık kadrolar ise belli oldu. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de istihdam edilecek dallar; hemşire, ebe, diş tabibi, sağlık memuru, diyetisyen, psikolog, ve sağlık teknikeri tabip ve uzman tabiplerden alınacak. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak araştıran vatandaşlar, ÖSYM 16 bin sağlık personeli alım kılavuzunu yayımladı mı sorusuna cevap arıyor. işte Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli 16 bin sağlık personeli alım detayları...

SON DAKİKA: SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

16 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HANGİ KADROLARDAN OLACAK?

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alım tarihleri ne zaman? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor. Önceki 12 bin sağlık personeli alımı için açık kadro detaylarını Bakan Koca şöyle paylaşmıştı; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." demişti. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımınında benzer kadrolardan sayılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları, ÖSYM kılavuzuyla birlikte belli olacak henüz açıklanmadı. Geçen dönem yapılan 12 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları şöyleydi;

1. 657 sayılı Kanununun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi dâhilinde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun yirmi sekizinci maddesi kapsamında mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlılar ve yabancı uyruklular tercihte bulunamaz.

2. Söz konusu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçenlerin, 657 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin (B) fıkrasıyla aynı Kanunun kırk sekizinci maddesindeki koşulları taşımaları gerekir.

3.Perfüzyonist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi ile Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonlarını, ilgili bölümlerde yüksek lisansı/doktorası olduğundan tercih etme hakkı elde edenlerin tercih sayfasında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekir. Söz konusu seçeneği seçenlerin ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder. Yanıltıcı, yanlış ya da yalan beyanda bulunanların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmaz.

4. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alanlarla 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmaz.

5. Durumu ‘Başvuru Genel ve Özel Şartlarına’ uygun olmayanlarla yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve koşulları taşımasına rağmen talep edilen belgeleri zamanı içinde teslim etmeyenler, göreve başlayamaz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge! Artık zorunlu değil

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Masanın altında saklanırken yakalandı

Masanın altında saklanırken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.