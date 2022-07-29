Sağlık Bakanlığı 26 bin 808 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvurusu ne zaman? Hangi branşlar alınacak, başvuru şartı var mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı duyurulara çevrildi. İlgiyle takip edilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında branş dağılımı da belli oldu. Yılın sonuna kadar 26 bin 808 sağlık personeli istihdam edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvrusu ne zaman? Hangi branşlar alınacak, başvuru şartı var mı? İşte sağlık personeli alımı ile ilgili tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında,

sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli

sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 26 bin 808 olarak açıklandı.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Açıklanan karara göre, 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi.

Ancak Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve

şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir.

Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

