HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşür

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşür

29.11.2020 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşür

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göred, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Kovid-19 olgularında hem de yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

İLAÇLAR NASIL KULLANILIYOR?

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerektiği, gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmadığı kaydedildi.

Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem, üretime hazırTürkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem, üretime hazır

Hidroksiklorokinin ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilen broşürde bu ilacın, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmadığı hatırlatıldı.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Güne böyle uyandılar! 10 santimetreye ulaştıGüne böyle uyandılar! 10 santimetreye ulaştı
26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Yüksekova'da kar yağışı! Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Güne böyle uyandılar! 10 santimetreye ulaştı

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

Yasağa rağmen yolda halay çektiler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Çataklı'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem, üretime hazır

Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüs tanısı için yeni sistem

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Uzmanı açıkladı! 'Kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yok'

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.