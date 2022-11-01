Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı, Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Yapılan açıklama sonrası ilgili vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 85 personel alımı, başvuru tarihi ve detayları, kadro ve branş dağılımı gibi detayları sorgulamaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihi ile ilgili bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına dair yaptığı açıklamada; "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." sözlerine yer vermişti.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanları aralık ayında yayınlanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Merakla beklenen kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ve detaylar yer alacak.

Geçtiğimiz yıl en çok alım, hemşire kadrosunda yapılmıştı. Toplamda 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler.

