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  4. 9 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

9 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin 629 oldu. Bakan Koca, "Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

9 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

9 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1629 oldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu.

Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi.
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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. "

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