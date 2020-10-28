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Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı 28 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 77 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, yeni hasta sayısı ise 2 bin 305 olarak belirlendi.

Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'nin 28 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır hasta sayısı 1836 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

İşte 28 Ekim koronavirüs tablosu:

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