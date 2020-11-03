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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 20:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten can kaybı 79 olurken, yeni hasta sayısı ise 2 bin 343 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak" dedi. İşte koronavirüs tablosuna ilişkin tüm detaylar!

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 79 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 481’e yükseldi. Bugün toplam 146 bin 247 test yapılırken, 2 bin 343 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 382 bin 118 oldu. Bugün iyileşen bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 328 bin 824’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 386 olduğu açıklandı.

İşte 3 Kasım koronavirüs tablosu;

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BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin” ifadelerine yer verdi.

İHA

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