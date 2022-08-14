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Sağlık Bakanlığı, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" diyerek uyardı! Deride kaşıntı-kızarıklık, burun akıntısı...

14.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'ndan alerji belirtileri uyarısı geldi. Bakanlık, sosyal medya hesaplarından alerji belirtilerini sıralayarak paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadesi kullanıldı. Sıralanan alerji belirtileri arasında deride kaşıntı-kızarıklık, burun akıntısı gibi belirtiler yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" diyerek uyardı! Deride kaşıntı-kızarıklık, burun akıntısı...

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtileri paylaşımı yaptı. Bakanlık tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN UYARI: "BU BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN"

Paylaşımda ayrıca "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri bulundu.

Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!

İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım:


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya alerji Sağlık Bakanlığı
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