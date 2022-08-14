Sağlık Bakanlığı, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" diyerek uyardı! Deride kaşıntı-kızarıklık, burun akıntısı...

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtileri paylaşımı yaptı. Bakanlık tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir." denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN UYARI: "BU BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN"

Paylaşımda ayrıca "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri bulundu.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım:

ALERJİ BELİRTİLERİ

Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun. pic.twitter.com/fEu4KCBKRv — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 14, 2022



