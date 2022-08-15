Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve İŞKUR başvuru ekranı ile ilgili ayrıntılae merak konusu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır"," Temizlik personeli alımı için nereden başvuru yapılır?" Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapacak.

Başvuru alımı 15-19 Ağustos tarihlerinde internet üzerinden çeverimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı bünyesine 1356 engelli sürekli işçi (temizlik personeli) alımı ile ilgili ilanda yer alan bilgiler şu şekilde:

"1. 4857 sayılı iş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Başvurular, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır."

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

İşkur başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/

