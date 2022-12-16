Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı için İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) üzerinden alınacak işçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların ardından, kura çekimi detayları gündemde yerini aldı. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları, 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Noter huzurunda yapılan kuralar saat 09.00-18.00 saatleri arasında tamamlanacak.

Kura sonuçları, kura çekimi sona erdikten sonra belli olacak.

Kura sonuçlarının, Sağlık Bakanlığı'nın, 'https://www.saglik.gov.tr/TR,11693/duyurular.html' internet adresi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Başvuru yapanlardan asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek.



