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Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 23:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca "Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin, daha önce başlatılan incelemelerin ardından 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine dün iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsamın genişletildiği, bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlerinden alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Bakanlık tarafından bazı basın yayın organlarında "Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni" başlığıyla çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

İlk olarak 2 Temmuz 2018'de konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve iki müfettişin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu haberlerde yer alan, Bakanlığımızın, 'düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği' yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

"YÖNETİCİ VE HEKİMLERE UYARI CEZASI VERİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir.

BAŞHEKİM, BAŞHEKİM YARDIMCISI VE BİR YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

Daha sonra Bakanlığımıza ulaşan iddialar üzerine 7 Eylül 2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatılmış, inceleme devam etmekte iken 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine de 13 Eylül 2018 tarihinde iki müfettiş daha görevlendirilerek kapsam genişletilmiştir. Ayrıca bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü görevlerinden alınmıştır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE"

Sağlık Bakanlığının konuyu hassasiyetle takip ettiği, sorumluluğunun bilincinde olarak, gerekli iş ve işlemleri kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis ettiği aktarılan açıklamada, Bakanlığın bundan sonra da üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getireceği ifade edildi.

6 ÖLÜMCÜL DÜZEYDE HASTALIĞI VAR

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın 'süresiz sağlık kurulu' raporunda Çakıcı'nın değişik türde 16 hastalığının bulunduğu, bu hastalıklardan 6'sının ölümcül düzeyde olduğu belirtilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 'süresiz sağlık kurulu' raporunda "Çakıcı'nın hastalıklarından dolayı hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Bu nedenle akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali açısından aynı zamanda helalleşme açısından sürekli bu zaman dilimleri arasında kendi istediği isimlerle kişi ve sayı adeti koymadan kendisi için bu ziyaretler hastalıkların kontrol edilebilmesi ve morali açısından hastayı yeniden hayata bağlayabilir" denilmişti.

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Sağlık Bakanlığı alattin çakıcı

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