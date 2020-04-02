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Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt reçete' uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir uyarıda daha bulundu. 81 il valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda, doktorların bulaş riskini önlemek için kağıt reçete kullanımını asgari düzeye indirmeleri istendi. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt reçete' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 'kağıt reçete kullanımı' hakkında yazı gönderdi. Yazıda, Covid-19'un, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığınca ülkede Covid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğine dikkat çekildi. Yazıda şöyle denildi:

"Bakanlığımız Bilim Kurulu'ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda kağıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak, bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kağıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılması tavsiye edilmiştir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı kağıt reçete

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