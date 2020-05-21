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Sağlık Bakanlığı'ndan sahte internet sitesi ve uygulama uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan paylaştığı mesajında vatandaşları sahte internet siteleri ve uygulamalarına karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı'ndan sahte internet sitesi ve uygulama uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan sahte internet siteleri ve telefon uygulamalarına karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kaynağı olmayan Saglikgovtr-destek, E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz.


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