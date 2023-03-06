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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak?

06.03.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Personel alımının 42 bin 250'sinin tamamlanmasının ardından gözler ikinci atamalara çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk etabının tamamlanmasının ardından, iş arayışında olan adaylar ikinci etabı beklemeye başladı. Gözler Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı. Detaylar geldiğinde sayfamızda yer alacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hangi tarihte yapılacak?

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı için ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz bekleniyor. Bu kılavuzda kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak.

Personel alımının ikinci etabında kontenjan 42 bin 500 olacak. Branşlar ise, Bakanlığı ihtiyacı doğrultusunda belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılır. Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama yapmak için aşağıdaki adrese tıklayabilirsiniz.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Sağlık Bakanlığı çekiliş kura

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