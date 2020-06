Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak. Yıkanabilir-silinebilir minderler kullanılmayacak ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenecek. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip, sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilecek. Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınacak.

Yeni normal dönem kapsamında karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler de sıralanarak, "Şehirlerarası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika havalandırılması sağlanabilir. Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırması her şoför değişimi öncesi 15 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır. 4 kişilik kompartmanlarda ve pullman bölümlerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan ailenin bir arada oturmasına müsaade edilir. Aynı hanede yaşayan erişkin kişiler ise sosyal mesafe korunarak 2 kişi olacak şekilde yolculuk edebilir. Diğer durumlarda kompartmanlarda tek kişi yolculuk etmelidir."

"Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir. Koronavirüs dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır. Evlerinde özel havuzları bulunanlar her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde havuz suyunun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başkaca bir önlem almalarına gerek yoktur."

SPOR SALONLARINDA RANDEVULU DÖNEM

Spor salonlarında alınması gereken önlemlere ilişkin ise "Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı, sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır. Spor salonundaki koşu bandı-bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli. Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir). Spor salonuna misafir alınmamalı. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemeli. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmeli."