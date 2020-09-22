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Sağlık çalışanı otobüste uyuya kaldı! Sosyal medya bunu konuşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Malatya'da yoğun mesai sonrası evine giderken otobüse binen bir sağlık çalışanı, yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sağlık çalışanı otobüste uyuya kaldı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının son dönemde oldukça arttığı illerden biri olan Malatya’da, çalıştığı hastaneden nöbet sonrası eve giden bir sağlıkçının yoğun mesai sonrası otobüste uyuyakalması başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Ensar Büyükkaya'nın uykuya yenik düştüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsünün Malatya-Konak hattında yaşanan bu anları kayda alan yolcunun videoyu paylaşması ile çok sayıda kişi, korona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlıkçılara teşekkür ederek emeklerinin ödenemez olduğunu söyledi.

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(İHA)


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