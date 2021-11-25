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Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı

25.11.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından aşılarını tamamlayan sağlık çalışanları, isteğe bağlı 4'üncü doz aşılarını yaptırmaya başladı.

Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olanlar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabileceklerdir" dedi. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından önceki aşılarını tamamlayan sağlık çalışanları, 4'üncü doz aşılarını da yaptırmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Aşı Merkezi'nde devam eden aşılama çalışmasına, 4'üncü doz için başvuran sağlık çalışanlarının da eklenmesiyle yoğunluk oluştu.

4'üncü doz aşısını yaptıran Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli Nurtekin Çelik Yılmaz, Bakan Koca’nın dünkü açıklamasının ardından bugün aşısını yaptırdığını söyledi. Yılmaz, "Benim de 4’üncü doz aşı vaktimin gelmiş olması nedeniyle bugün gelip Ankara Şehir Hastanesi’nde aşımı oldum. Sabahın ilk saatlerinde geldim buraya. Zaten burada da çalıştığım için ayrıca kolaylık oldu. Hala aşısını olmamış vatandaşlarımız mutlaka aşılarını olsunlar. Salgını ancak böyle yenebiliriz. Aşının en büyük avantajlarından birisi de bizi mikroplara karşı virüslere karşı koruması. Ben de bundan dolayı bugün gelip aşımı hemen oldum" dedi.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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