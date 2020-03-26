Sağlık çalışanları maske kalmayınca çöp poşeti takmaya başladı

Paylaşılan görüntülerde, tek kullanımlık maskeleri birden fazla kullanmak zorunda kaldıklarını açıklayan doktorlar ve hemşireler, önlük ve koruyucu giysi kalmadığı için çöp poşetlerini keserek kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Enfekte sayısı 470 bini aştı

Koronavirüsü her geçen saat dünyaya yayılmaya ve hayatı felç etmeye devam ediyor. Dünya çapında enfekte olan insan sayısı 472 bini aştı.

Ölü sayısı ise 21 bin 300'ü geride bırakırken, sağlık çalışanları canla başla hayat kurtarmaya ve hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyor.

Ekipman sıkıntısı çeken doktorlar, hemşireler ve sağlık ekipleri, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok yerde, uzun süredir devam eden koronavirüsü kabusu, medikal ekipman sıkıntısı yaratıyor.

Sürekli olarak kendilerini korumak zorunda olan sağlık çalışanları, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet sıkıntısı çekiyor.

Pek çok hastane çalışanı, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan sağlık çalışanları, "Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce doktorlar da yardım çağrısında bulunarak malzeme sıkıntısı nedeniyle tek kullanımlık maskeleri yıkayarak tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını anlaşmıştı.