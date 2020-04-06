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Sağlık çalışanlarından mesai arkadaşlarını şaşırtan sürpriz

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 09:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanları, mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini ve güvenlik görevlilerini unutmadılar.

Koronavirüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren Sivas Numune Hastanesi Acil servisinde görevli doktor ve hemşireler, birlikte görev yaptıkları temizlik görevlileri ve güvenlik görevlilerine küçük bir sürpriz hazırladı. Sağlık çalışanları, acil serviste görevli güvenlik ve temizlik görevlilerine tatlı ikram edip onları alkışladı. Güvenlik ve temizlik görevlileri ise yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sağlık çalışanları, koronavirüsün ortaya çıkmasından itibaren kendileriyle birlikte yoğun mesai harcayan temizlik ve güvenlik görevlilerine teşekkürlerini dile getirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sağlık Çalışanları

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