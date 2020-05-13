Sağlık çalışanlarının ‘Covid’ şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle gece gündüz fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanları, vatandaşlarına ve meslektaşlarına moral vermek amacıyla besteledikleri şarkı için video çekti. Yaren Esendemir’in ünlü şarkıcı Yusuf Aktaş’ın (Reynmen) ‘Radyoda Neşet’ şarkısının sözlerini değiştirerek yazdığı Covid-19 bestesini, Gitarist Hasan Tunç ve Bağlamacı Fevzi Yıldırım’ın desteği ile Hidayet Güler ve Semih Cırık seslendirdi.

Salgına karşı sağlık çalışanlarının vatandaşlar için yoğun mücadele ettiklerinin anlatıldığı ve ‘Evde Kal’ çağrısının yapıldığı video, sosyal medyada vatandaşlardan tam not alarak beğeni yağmuruna tutuldu.

(İHA)

