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Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 22:14 | Son Güncelleme

Ağrı'da 3 aylık hamile olan kadının düşük riski üzerine yolu kapalı köye kar üstü araçla ulaşan ekipler, anne ve bebeği kurtardı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesi Uzunöz köyünde 3 aylık hamile olan Sebile Demir (35) rahatsızlandı.

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Komuta Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler, yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan köye kar üstü snowtrak araç ile hareket etti.

İl merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki köye 3 saatlik zorlu yolculuk sonrası ulaşan ekipler, hamile kadını Tutak İlçe Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavi altına alınan Demir ile karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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