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Sağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:14 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, göçmenlerin tedavisi için hizmet veren sağlık ocağına giren hırsız ya da hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayar ile 1 televizyon çaldı.

Sağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, göçmenlerin tedavisi için hizmet veren sağlık ocağına giren hırsız ya da hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayar ile 1 televizyon çaldı.
İstasyonaltı Mahallesi Kooperatif Sokak'taki Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bu sabah gelen görevliler, pencere ve kapının kırık olduğunu gördü. Yapılan kontrolde doktora ait 1 dizüstü bilgisayar, 1 geniş ekran televizyonun çalındığını belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlığı yapanın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Sağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındıSağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındıSağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındıSağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındı

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