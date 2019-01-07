Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporu çeşitlerinin 200'den fazla olduğunu tespit ettiklerini ve yapılacak düzenlemeler ile rapor sayısının azaltılacağını belirtti. Koca, yazılı olarak yaptığı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

Vatandaşlarımızdan gelen bildirimler değerlendirilmiş; çeşitli kurumların tek hekim tarafından düzenlenebileceği mevzuatta tanımlanan sağlık raporları (sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları, askerliğe elverişli sağlık raporu, spor lisansı, yivsiz av tüfeği alabilir raporu, akli meleke, kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporları) haricinde; mevzuatta tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep ettikleri görülmüştür.

Bakanlığımızca yapılan saha çalışmasında mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200’den fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yönlendirilip, aile hekimlerinden bu gibi raporları almaları istenmektedir.