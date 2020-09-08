Pandemi sırasında yapılacak en iyi egzersiz belirlendi!

Gerek salgın karşısında fiziki ve zihinsel sağlığı korumak için gerekse pandeminin getirdiği tecrit kısıtlamalarında moral ve motivasyonu yüksek tutmak için hangi etkinliklerin insanlara iyi geldiğine dair birçok tavsiye yazılıp çizildi.

Düzenli yapılan fiziksel etkinliğin sağlık ve mutluluk için önemli olduğuyla ilgili verilen tüyolarda akıllara genelde aerobik hareketler, yürüyüş ve bisiklet sürme gibi eylemler geldi.

Ancak yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, kasları güçlendiren egzersizlerin sağlık üzerinde kayda değer seviyede etkisinin olduğunu ve bu hareketlerin en az aerobik egzersizler kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Ayrıca bu tür hareketleri yapmak için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmadığı gibi herhangi bir spor salonuna gitmek de gerekmiyor.

Araştırmanın yazarları Jason A. Bennie, Jane Shakespear-Druery ve Katrien De Cocker'ın Inverse'te yer alan makalesinde, 26 Ağustos'ta yayımlanan çalışmaya göre, 30 yılı aşkın süreyi kapsayan klinik araştırma; dayanıklılık, ağırlık, direnç egzersizi ya da basitçe "ağırlık kaldırma" isimleriyle bilinen kas güçlendirme hareketlerinin kas kütlesini, gücü ve kemiklerin mineral yoğunluğunu artırdığını gösterdi.