Pandemi sırasında yapılacak en iyi egzersiz belirlendi!

Gerek salgın karşısında fiziki ve zihinsel sağlığı korumak için gerekse pandeminin getirdiği tecrit kısıtlamalarında moral ve motivasyonu yüksek tutmak için hangi etkinliklerin insanlara iyi geldiğine dair birçok tavsiye yazılıp çizildi.
Düzenli yapılan fiziksel etkinliğin sağlık ve mutluluk için önemli olduğuyla ilgili verilen tüyolarda akıllara genelde aerobik hareketler, yürüyüş ve bisiklet sürme gibi eylemler geldi.
Ancak yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, kasları güçlendiren egzersizlerin sağlık üzerinde kayda değer seviyede etkisinin olduğunu ve bu hareketlerin en az aerobik egzersizler kadar etkili olduğunu gösteriyor.
Ayrıca bu tür hareketleri yapmak için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmadığı gibi herhangi bir spor salonuna gitmek de gerekmiyor.
Araştırmanın yazarları Jason A. Bennie, Jane Shakespear-Druery ve Katrien De Cocker'ın Inverse'te yer alan makalesinde, 26 Ağustos'ta yayımlanan çalışmaya göre, 30 yılı aşkın süreyi kapsayan klinik araştırma; dayanıklılık, ağırlık, direnç egzersizi ya da basitçe "ağırlık kaldırma" isimleriyle bilinen kas güçlendirme hareketlerinin kas kütlesini, gücü ve kemiklerin mineral yoğunluğunu artırdığını gösterdi.
Bu tür egzersizlerin vücudun kan dolaşımından şeker ve yağı temizleme kapasitesini geliştirdiği, merdiven çıkmak gibi günlük eylemleri gerçekleştirme becerisini artırdığı, depresyon ve anksiyete semptomlarını da azalttığı görüldü.
Araştırmada ayrıca, birkaç büyük çalışmadan elde edilen meta veriler gözden geçirildi ve kas güçlendirici egzersizin erken ölüm, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve obezite riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu sonucu elde edildi. Daha da önemlisi sağlıkla ilgili bu faydalar yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, vücut kitle indeksi, depresyon ve yüksek tansiyon gibi diğer faktörler hesaba katıldıktan sonra bile açıkça görüldü.
Klinik çalışmalar, yavaş ve tempolu aerobik egzersizle karşılaştırıldığında kas güçlendirici hareketlerin, sarkopeni (yaşlılığa bağlı kas kaybı), bilişsel gerileme ve fiziksel işlev sorunu gibi yaşa bağlı rahatsızlıklar üzerinde etkisinin çok daha büyük olduğunu gösterdi.
Diğer taraftan kas güçlendirici egzersizler sağlık için çok faydalı olsa da birçok yetişkinin bu tür hareketleri ya hiç ya da yeterince yapmadığı görülüyor.
Araştırmada birçok ülkeden verilere bakıldığında yetişkinlerin yalnızca yüzde 10-30'nunun haftada iki ya da daha fazla gün kas güçlendirici egzersiz yaptığı belirtiliyor.
Ülke bazındaki değerlendirmelere göre de Avustralyalı yetişkinlerin kas güçlendirici hareketleri yapma açısından dünyada en son sırada geldiği ifade ediliyor.