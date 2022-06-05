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Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? Sağlıkçılara toplu taşıma bedava mı, süre uzatılacak mı?

05.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşımın uzatılıp uzatılmadığı İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaşayan sağlık personeli tarafından merak konusu oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu sektörde çalışan birçok kişi toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanıyor. Peki sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? İşte detaylar...

Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? Sağlıkçılara toplu taşıma bedava mı, süre uzatılacak mı?

Sağlıkçılara toplu taşıma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ücretsizdi. Çalışanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar sonrası toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanıyorlardı. Belirtilen sürenin sonuna yaklaşılırken birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? Konuya dair detaylar haberimizde...

SAĞLIKÇILAR İÇİN ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA UZATILDI MI?

Sağlık çalışanları için 30 Haziran’a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sağlık çalışanları için ücretsiz Toplu Taşıma hakkı süresi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

SAĞLIKÇILARA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

30 Haziran'da bitecek sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin konular merakla araştırılıyor.

Fakat konuya ilişkim henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı.

SAĞLIKÇILARA BEDAVA TOPLU TAŞIMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Ayrıntılar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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