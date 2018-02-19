KADIN

Sağlıklı bir cinsel ilişki küfürlü konuşmaktan mı geçiyor?

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 19.02.2018 16:56 | Son Güncelleme

Yatak odalarının ardında neler oluyor? Görünüşe göre bir sürü küfürlü konuşma. İngiltere merkezli bir partner ajansı Saucy Dates, erkeklerin ve kadınların cinsel ilişki esnasında duymak istediği şeyleri açıkladı.

Sağlıklı bir cinsel ilişki küfürlü konuşmaktan mı geçiyor?

Yatak odasındaki sesler üzerine yapılan son araştırmaya göre, erkeklerin %76'sı, kadınların %74'ü ilişki esnasında partnerlerinden küfürlü cümleler ve daha sert bir ilişki istiyor.

Doğrusu şu ki, görünüşünüz kadar sözsel anlamda da seksi ve yoldan çıkmış konuşmalarınız onu tahrik edecektir.

6

“Bunu yapmaya devam et...”

Erkekler bu şekilde yönlendirilmekten çok hoşlanıyorlar. Kendi istekleriniz doğrultusunda, hem onları hem kendinizi mutlu etmiş olursunuz.

5

“Daha sert...”

Onları çılgına çevirmek mi istiyorsunuz? İşte sihirli iki kelime... İlişki sırasında “Daha sert” kelimelerini kullandığınızda onları daha da cesaretlendirmiş olacaksınız ve bu onların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacaktır.

1

Küfür edin...

Gerçekten çılgın bir gece geçirmek istiyorsanız, ağzınızın ne kadar bozulduğunun hiç önemi yok. İlişki sırasında küfür etmeniz onların en sevdiği şeylerden biri.

2

“Terledim'”

Bunu eğer terlemediyseniz söylemeyin. Ama gerçekse erkekler bunu ilişki sonrasında duymaktan çok hoşlanıyorlar.

3

“Çok büyük!”

Biraz kaba ve utandırıcı gelebilir ama erkeklerin “Çok iyiydin” iltifatından sonra en çok hoşlandıkları iltifat cinsel organlarının büyüklüğü ile ilgili olanlardır.

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