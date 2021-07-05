KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceğiniz 10 ürün

Sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceğiniz 10 ürün

05.07.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşamda günlük olarak kullanabileceğiniz 10 tane ürünü sizler için araştırdık…

Sağlıklı bir yaşama merhaba diyeceğiniz 10 ürün

Sağlıklı yaşayan insanlar günlerini daha verimli ve motive geçirir. Spor, uyku ve beslenme düzenlerine dikkat eden insanlar bunu hem kendi çabalarıyla hem de çeşitli ürünlerin yardımıyla gerçekleştirebilir. İşte sağlıklı yaşamanıza destek olacak 10 ürün önerisi…

1- Pharmaton ile zinde kalın

1

Pharmaton Vitality Kapsül multivitamin ile metabolizmanız daha hızlı. Düzenli kullanımda vücudunuza ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayan ürün kutusunda 60 kapsül bulunur. En yoğun günlerinizde bile Pharmaton Vitality Kapsül sayesinde enerjik kalın ve sağlıklı yaşama merhaba deyin.

2- Cilt ve kas hücrelerinizi yenileyin

2

Tüm vücuda faydalı Day2Day The Collagen cilt ve kas hücrelerini yeniler. Vücudunuzun görünümünü güzelleştirdiği gibi iç organların sağlığını da olumlu yönde etkiler. Cildinizin yaşlanmasını geciktiren toz formundaki takviye edici gıdaya buradan ulaşabilirsiniz.

3- Propolis ile virüslerin sizi yenmesine izin vermeyin!

3

Arifoğlu Propolis Ekstraktı antibakteriyel ve antiviral içeriği sayesinde vücudunuza tam koruma sağlar. Su bazlı ürünü her gün suya damlatıp içtiğinizde hastalıklardan korunabilirsiniz. Vücut direncini arttıran ve çeşitli vitaminleri barındıran Arifoğlu Propolis Ekstraktı ile hastalıklar sizden korksun!

4- Kalp sağlığınız emin ellerde

4

Möllers Omega 3 desteği kalp sağlığınızı kontrol altına alır. Yağ yakımını destekleyerek sağlıklı kilo vermenizde de etkili olan ürün, zengin içeriği sayesinde bağışıklığınıza güç veren ürün iştahınızı dengeler.

5- Doğal bitkilerin karışımı

5

Herby Detox Tea çeşitli bitkilerin karışımından elde edilir ve vücudunuzun yağ oranını kontrol altına almanıza yardımcı olur. Diyet ve rejim sırasında güvenle kullanarak hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bedeninizi ve ruhunuzu iyi hissettiren bu ürün sayesinde çay saatleriniz hem keyifli, hem de sağlıklı geçer.

6- Hindistan cevizi yağının nimetlerinden faydalanın

6

Shiffa Home Organik Hindistan Cevizi Yağı hem cildiniz için kullanabileceğiniz hem de sağlıklı tatlılar yapabileceğiniz harika bir ürün. Saç diplerini güçlendirir, yüze ve cilde doğal nem sağlayarak akne ve siyah noktalara karşı mücadele eder. Tatlandırıcı maddeler kullanmadan az kalorili ve leziz atıştırmalıklar yapmak için ideal. Shiffa Home Organik Hindistan Cevizi Yağı ile vücudunuzu yapay tatlandırıcılardan arındırın.

7- Kakaonun en organik hali

7

The LifeCo Organik Kakao Kitlesi ile katkısız ve organik kakao keyfini doyasıya yaşayın. Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı destekler. Sade bir şekilde tüketebileceğiniz ürünü sağlıklı atıştırmalıklar yapmak için de kullanabilirsiniz. Lezzetli ve sağlıklı organik kakaoya buradan ulaşabilirsiniz.

8- Ara öğünler için ideal

8

Eti Lifalif Kuru Meyveli & Fındıklı Müsli tok tutan içeriği sayesinde özellikle ara öğünlerde tercih edilir. Yemek aralarında zararlı atıştırmalıklar tüketmek yerine kuru meyveli ve fındıklı müsli tercih ederek sağlıklı beslenin. Yüksek lif içeren ve her öğünde yiyebileceğiniz ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

9- Sindirim sisteminizi kontrol altında

9

Güzel Gıda Organik Karnıyarık Otu Tozu mucize formülü sayesinde sindirim sisteminizi dengeler ve kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Günlük olarak kullanabileceğiniz ürünü her sabah ve akşam yemekten önce suya karıştırarak tüketebilirsiniz.

10- Ağız sağlığına önem verenler için

10

The Humble Co. Organik Diş İpi ağız sağlığına önem verenlerin kimyasallardan arınmasına yardımcı olur. Limon aromalı ve vegan ürün ile çürüklere ve diş aralıklarında biriken kirlere son verin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartınYazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın
Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizleri neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Ertelemeyin! Adet düzensizliğiyle başlıyor

Ertelemeyin! Adet düzensizliğiyle başlıyor

Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın

Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın

İyi ve kötü dokunuş arasındaki farklar! Bu kuralları öğretin

İyi ve kötü dokunuş arasındaki farklar! Bu kuralları öğretin

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Yeni moda gözleri şaşı edecek! Bikini altları gittikçe küçülüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ten rengine karşı çıktılar! Cevabı çok sert oldu

Ten rengine karşı çıktılar! Cevabı çok sert oldu

İzin vermeden önce bir kez daha düşünün

İzin vermeden önce bir kez daha düşünün

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Yaşını öğrenenler inanmıyor

Diğer Haberler

Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın

Yazlık pijama takımlarıyla kendinizi şımartın

Yazın gelişini rengarenk ve çiçekli nevresim takımlarıyla kutlayın

Yazın gelişini rengarenk ve çiçekli nevresim takımlarıyla kutlayın

Plaj çantanızın vazgeçilmezi yaz ürünleri

Plaj çantanızın vazgeçilmezi yaz ürünleri

Plajların göz dolduran havlu modelleri ile tarzınızı sergileyin

Plajların göz dolduran havlu modelleri ile tarzınızı sergileyin

Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

Evde, bahçede, kampta her yerde kullanabileceğiniz 5 projeksiyon cihaz

Apple TV’nin büyülü dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

Apple TV’nin büyülü dünyasını keşfetmeye hazır mısınız?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.