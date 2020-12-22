Sağlıklı hareket için önemli: Ortopedi nedir?

Herhangi bir iskelet ya da kas ağrısı yaşanması halinde kişiler rahat hareket edemezler. Bu durumda ise mutlaka ortopedi kliniğine başvurulmalıdır. Uzmanlık alanı insan kas ve iskelet sistemi olan ortopedi uzmanları, bu alanlarda sorun yaşayan hastalara en uygun tedavi yöntemini uygulamaktadırlar. Ortopedi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Ortopedi nedir? Ortopedi, hastanelerde kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla kurulan tıbbi uzmanlık alandır. Hareket, biyoloji biliminde canlılığın anlaşılabilmesi için şart olan bir olgudur. Rahat hareket edebilmek için iskelet ve kas sisteminin sağlıklı olması gerekir. Bu durum ortopedi bölümünü daha önemli hale getirmektedir. Ortopedi bilim dalı kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılır. İki kemiğin birleşme yerlerine eklem adı verilir. Ortopedi biliminde, eklem protezleri ile ilgilenen dala artroplasti bölümüdür. Eklem araları bir elin girebileceğinden çok daha küçük olduğundan cerrahi müdahale yapılması sırasında sorun yaratmaktadır. Bu tür dar yerlere ulaşımı sağlamak amacıyla mikrocerrahi yöntemi kullanılır. Mikrocerrahi mikroskop ve kamera yardımıyla, vücudun ulaşılması zor kısımlarını tedavi edebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ortopedi bölümü, fiziksel hastalıklar ile ilgilenen bir bölüm olduğundan alt dallarının hepsi cerrahi bölümlerdir. Bu da; hastanede herhangi bir doktora muayene olmanız ile rahatsızlığınızı öğrenebileceğiniz fakat cerrahi bir müdahale gerektiren bir durum varsa ortopedinin ilgili bölümünde tedavi olabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Ortopedi yalnızca rahatsızlık ile ilgilenmez. Bebeğinizin boyu, kas yapısı, yıllık ne kadar uzaması gerektiği gibi konular da ortopedi bölümünün uzmanlık alanıdır. Çocuk ortopedi, spor travmatolojisi, kemik iltihabi gibi sık görülen hastalıklar da ortopedi bilim dalı tarafından tedavi edilmektedir. Ortopedi hangi hastalıklara bakar? Ortopedi bölümünde tedavi edilecek olan tüm hastalıkların mutlaka sonradan oluşması beklenmez. Doğuştan gelen kalça kemiği çıkıklığı ve bacak eşitsizliği gibi rahatsızlıklar da ortopedi tarafından tedavi edilmektedir. Buna ek olarak ortopedinin ilgilendiği rahatsızlıkları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: Kalça çıkıklığı

Menisküs problemleri

Sinir sıkışması

Bacak eşitsizliği

Bağlarda ezilme ve burkulma

Lif problemleri

Boyun - bel fıtığı

Eklem ağrıları

Topuk dikeni

Kireçlenme

Çıkıklar ve tenisçi dirseği İskelet ve kas sistemlerinin çalışmasını sağlıklı olarak devam ettirebilmek ve buralarda oluşabilecek herhangi bir sorunu tedavi edebilmek amacıyla ortopedi biliminin kullanıldığını söylemiştik. Genellikle ortopediye hastalar hareket zorluğu ile beraber ağrı sebebiyle başvurmaktadır. Bunun yanında uyuşukluk, ilgili bölgede ani tutulma, his kaybı, denge bozukluğu ve kuvvetsizlik de ortopedi bölümüne başvuran hastaların en çok yaşadığı hastalık belirtileridir. Ortopedik hastalıkların bazıları ilaçla ve fizik tedavi ile tedavi edilirken bazı hastalıklar için ise mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerekmektedir.

Ortopedi ile birlikte kullanılan kavramlar Ortopedik kelimesini özellikle giyim alışverişi ya da yatak alışverişine çıktığınızda mutlaka duymuşsunuzdur. Ortopedik kelime olarak ortopediye uygun anlamına gelmektedir. Günlük hayatta kullanılan birçok eşya, ortopedik özelliği olmadığı takdirde birkaç defa kullanıldıktan sonra vücutta çeşitli ağrılara yol açar. Hatta kimi zaman kemik gelişimini de olumsuz yönde etkiler. Yatak, yastık, ayakkabı vb. ürünler alınırken ortopedik özelliğinin olup olmadığına dikkat edilmelidir. Ortopedik yatak Ortopedik yataklar, son yıllarda en çok tercih edilen yatak türlerinden biridir. Günün yaklaşık üçte biri uykuda geçtiğinden uyku konforu ve uykuda geçirilen sürenin sağlıklı olması oldukça önemlidir. Ortopedik yatak alırken dikkat edilmesi gereken detaylara hakim olarak kendiniz için en uygun yatağı seçmelisiniz. Vücudunuz için en uygun olan yatağı tercih etmemeniz halinde, ortopedik yatak hiçbir işe yaramayacaktır. Bu sebeple yatak alışverişi yapmadan önce konu hakkında detaylı bir araştırma yapmanızda fayda vardır.

Ortopedik yastık Bel ve boyun ağrısı çeken insanlarda genellikle bu sorun yanlış yastık seçiminden kaynaklanmaktadır. Isıya duyarlı ve boyundaki boşlukları doldurabilecek yastıkları seçmenin baş ağrısını ve boyun ağrısını azalttığı tıbben kanıtlanmıştır. Bu tür yastıklara ortopedik yastık adı verilmektedir. Ortopedi yastığı son yıllarda popüler ve uygun fiyatlı olmasıyla birlikte hemen hemen her yatak mağazasında bulunur bir hale gelmiştir. Ortopedik yastık alırken dikkat etmeniz gereken şey boyun bölgeniz ile uyumlu olabilecek özelliklerde yastık seçimi yapmaktır. Ortopedik terlik Özellikle gün boyu ayakta çalışan hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ayaklarının sağlığı için terlik giymeyi tercih ederler. Çünkü devamlı olarak ayakta çalışan kişilerin bir süre sonra ayaklarında çeşitli sorunlar görülmektedir. Bu nedenle de bu kişilerin mutlaka ayak yapılarına uygun olan ortopedik terlik giymeleri gerekmektedir. Ortopedik terlikler internet üzerinden ya da ayakkabı ve terlik satan

mağazalardan kolaylıkla temin edilebilmektedir. Burada içinde ayağınızın en rahat olduğu terliği almak, oldukça önemlidir.