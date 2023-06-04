Sağlıklı sanıyoruz ama karaciğere verdiği hasarı kimse bilmiyor! Yan etkilerine dikkat

Dünyanın en popüler içeceklerinden olan yeşil çay, sadece hoş tadıyla ünlü değil. Araştırmalara göre antioksidan bakımından zengin olan bu çay türü iltihaplanmayı azaltıyor, kalp sağlığına faydalı etki gösteriyor, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi destekliyor ve meme, prostat, kolon kanseri ve diğer birçok kronik hastalık riskini azaltmada rol oynayabilir. Ancak yapılan bilimsel bir inceleme yeşil çayın bazı yan etkileri olabileceğini gösteriyor.

KARACİĞER HASARI İLE YEŞİL ÇAY ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Kaplan Tıp Merkezi'nde dahiliye bölümü başkanı ve GastroHep dergisinde yayınlanan bilimsel bir incelemenin baş yazarı Profesör Stephen Malnick, yeşil çayın bazen farklı ülkelerden gelen ve az miktarda ağır metal içerebilen çay yapraklarından oluştuğu konusunda uyarıyor. Bu nedenle "Her zaman güvenilir bir kaynaktan yüksek kaliteli yeşil çay aldığınızdan emin olun" diyor.

KARACİĞER HASARINA NEDEN OLABİLİYOR

Bu aynı zamanda yeşil çay ekstraktından yapılan ve daha nadir vakalarda karaciğer problemlerine neden olduğu öne sürülen tabletler için de geçerlidir. Bilimsel incelemede yazan araştırmacılar, bozuklukların çay bitkilerindeki toksinler tarafından tetiklenen ve bazı insanlarda hepatite, akut karaciğer yetmezliğine veya iyileşmesi aylar veya yıllar alabilen diğer karaciğer hasarına neden olabilen metabolik bir reaksiyondan kaynaklanabileceğini buldu. Bununla birlikte, dünya çapında şimdiye kadar sadece 100 bu tür vakanın kaydedildiğini vurgulamak önemlidir.

HANGİ MADDELERİN ZARARLI OLDUĞU HENÜZ ÖĞRENİLEMEDİ

Bu aynı zamanda çay tüketimi ile karaciğer yetmezliği arasındaki ilişkiyi teşhis etmenin ciddi bir zorluk olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Karaciğer hasarına neden olan maddeler henüz netlik kazanmadı, ancak yeşil çayın ilaçlar veya diğer bitkilerle kombinasyonunun karaciğer hastalıklarının ortaya çıkmasıyla ilgili olabileceğine dair göstergeler var.

YEŞİL ÇAY İÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Uzmanlara göre, ölçülü olmak vurgulanıyor. Riskleri azaltmak için kendinizi günde 2-3 bardak yeşil çay ile sınırlayın. Ayrıca vücudunuzun verdiği sinyallere dikkat etmeye çalışın: İçtikten sonra karın ağrısı, sarılık veya koyu renkli idrar gibi olağandışı semptomlar yaşarsanız, daha fazla içmeyin ve mümkün olan en kısa sürede bir doktora danışın.

