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Sağlıklı ve canlı bir cildin formülü basit

27.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlara göre sağlıklı ve canlı bir cilt iyi beslenmeyle başlar. Birçok insan daha fazla magnezyum, çinko ve liflerden yararlanabilir. Şeker ve işlenmiş gıdaları kesmek, daha sağlıklı bir görünüm için iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Işıltılı, genç ve sağlıklı bir cilt için pahalı kozmetik ürünler yerine doğru besinleri tercih ederek istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

Sağlıklı ve canlı bir cildin formülü basit

Uzmanlara genç ve canlı bir cilt için doğru besinleri tüketmek çok önemli. "Cildinizi Doğru Besleyin" kitabının yazarı Dr. Mark Tager , "Besinlerden cildimizin yararlanması için yüzümüze her şeyi bulaştırmaya gerek yok. Ancak temel besinleri getiren kan akışıdır" dedi.

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Dr. Tager, bireysel ihtiyaçlar yaş, genetik, yaşam tarzı, ilaçlar ve daha fazlası gibi faktörlere bağlı olarak değiştiğinden, beslenmeye tek beden uyan bir yaklaşım sağlamanın zor olduğunu söyledi.

"Gezegende tam olarak sizinki gibi bir cilde sahip başka kimse yok. Uzmanların size vereceği genel ama bazılarının spesifik olması gereken tavsiyeler var" dedi.

DAHA FAZLA TAZE MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Sağlıklı bir cilt için atılması gereken ilk adım vitamin ve mineral kaynağı olan sebze ve meyveleri tüketmektir. Örneğin, narenciye ve diğer meyveler, hücreleri iyileştirmek ve korumak için çok önemli olan C vitamini ile doludur.

Koyu, yapraklı yeşillikler demir, folat, C vitamini, magnezyum ve daha fazlası açısından zengindir. Tager, birlikte, cilde yapı ve elastikiyet sağlayan kolajen gibi sağlıklı bileşik seviyelerinin korunmasına yardımcı olabileceklerini söyledi.

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Tager, "C vitamini, demir ile birlikte kolajen oluşturmak için iyi miktarlarda gereklidir." diyor. "C vitamini ile ilgili sorunlardan biri, kolayca oksitlenmesi ve iktidarsız hale gelmesidir, bu nedenle vurgu 'taze' üzerinde olmalıdır."

Tager, meyve ve sebzelerin, insan sindirim sistemindeki yararlı bakterileri besleyen ve cildi korumaya yardımcı olan bileşikler üreten bir besin olan lif açısından da zengin olduğunu söyledi.

BAKLAGİL VE TAHILLAR

Tager, birçok insanın vücutta 300'den fazla kimyasal reaksiyon için çok önemli bir mineral olan yeterli magnezyum almadığını söyledi.

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Daha fazla kepekli tahıl ve baklagiller yemek, cildin kurumasını ve hasar görmesini önlemek için daha iyi hücre onarımı ve bakımı için gerekli olan magnezyumu sağlayabilir.

ÇİNKO KAYNAĞI DENİZ ÜRÜNLER VE KURUYEMİŞLER

Tager, tipik bir diyette eksik olan diğer bir yaygın bileşiğin, akne gibi durumlarda iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir mineral olan çinko olduğunu söyledi. Sardalya, ringa balığı ve hamsi gibi balıklar ve kaju fıstığı, badem gibi fındık çinko bakımından zengindir. Deniz ürünleri, kabuklu yemişler ve tohumlar, cildinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan omega 3 adı verilen sağlıklı yağların iyi kaynakları olabilir.

İŞLENMİŞ GIDALARI VE ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN

Dr. Tager, "Sahip olduğumuz en büyük suçlu işlenmiş gıda" dedi. Pek çok işlenmiş gıdada ilave şekerler, sağlıksız yağlar ve diğer koruyucuların kombinasyonu ciltte ince çizgilerin gelişimini hızlandırabilir ve iltihabı kötüleştirebilir.


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cilt bakımı

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