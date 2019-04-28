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"Sağlıklı yaşam için bir nedenim var bir de bisikletim" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ardahan'da Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turuna, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı

Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var bir de bisikletim" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna Ardahanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletliye, Yeşilay Ardahan Temsilcisi Özbay Baydar, şapka, tişört ve benzeri malzemeler dağıttı.

Etkinliğe katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, etkinliğin sağlıklı yaşamla, sporla, bisikletle bağımlılıklardan uzak kalınması amacıyla yapıldığını söyledi.

Katılımcıların kent merkezi ve Kuzey Çevre Yolu arasında pedal çevireceğini belirten Masatlı, etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti.

Masatlı, "Bilindiği gibi Yeşilay kurulduğundan bugüne kadar insanlarımızın kötü alışkanlıklarından uzaklaşması için her türlü çaba ve gayreti sarf ediyor. Bugün de bu etkinlik Türkiye genelinde yapılıyor. İnsan hayatında sporun, insan hayatında kötü alışkanlıkların ne anlama geldiği bugün burada verilecek mesajla ifade edilecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan bisiklet Yeşilay

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