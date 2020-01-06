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  4. Sağlıklı yemek programları izleyen çocuklar sağlıklı atıştırmalıkları tercih etti

Sağlıklı yemek programları izleyen çocuklar sağlıklı atıştırmalıkları tercih etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Sağlıklı yemek programları izleyen çocuklar sağlıklı atıştırmalıkları tercih etti

Sağlıklı yemeklerin pişirildiği televizyon programlarını izleyen çocukların atıştırmak için cips yerine elmayı tercih etme oranının iki kat arttığı gözlendi.

Hollanda'da Tilburg Üniversitesinin yaşları 10 ila 12 olan 125 çocuk üzerinde yaptığı araştırma, sağlıklı yemeklerin pişirildiği televizyon programları izlettirilen grupta elma ya da salatalık gibi atıştırmalıkları tercih edenlerin sayısının diğerlerinden iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Journal of Nutrition Education and Behavior" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde çocuklar üç gruba ayrıldı. İlk gruba 10 dakika boyunca sağlıklı yemeklerin pişirildiği, diğerine abur cuburların özendirildiği, sonuncusuna ise yemeklerle hiç ilgisi olmayan televizyon programları izlettirildi.

Daha sonra araştırmayla ilgisi yokmuş gibi çocuklara çeşitli yiyeceklerden oluşan bir tepsi atıştırmalık önerildi. Sağlıklı yiyeceklerin pişirildiği televizyon programını izleyen grupta yer alan çocuklardan yüzde 41'i elma ve salatalık gibi atıştırmalıkları tercih ederken, bu oran abur cuburların özendirildiği programı izleyen gruptakilerde yüzde 20 oldu. Kontrol grubundaki çocukların da yüzde 22'sinin sağlıklı atıştırmalıkları tercih ettiği görüldü.

Uzmanlar, çalışmanın, televizyonda sebze ve meyve görmenin, sağlıklı gıdalara duyulan isteği artırabileceğini belirtti.

Araştırma ekibinin lideri doktor Frans Folkvord, "Çalışmanın bulguları, yemek programlarının, çocukların gıdayla ilgili tercihlerinde, tutum ve davranışlarında olumlu değişimleri özendirecek ümit verici bir araç olabileceğine işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çocuklara özellikle meyve ve sebzelerle hazırlanan yemekleri yapmayı öğretmenin de beslenmelerini iyileştirebileceği düşünülüyor.

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elma sağlıklı yemek televizyon programları

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