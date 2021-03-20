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Şahap Kavcıoğlu kimdir? I İşte yeni Merkez Bankası Başkanı

20.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mart 2021'i 20 Mart 2021'e bağlayan gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevden alındı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Atama kararı, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yer aldı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir? I İşte yeni Merkez Bankası Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4.5 ay önce Naci Ağbal'ı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4.5 ay önce göreve getirdiği Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alıp, Naci Ağbal'ın yerine eski milletvekillerinden olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu getirdi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 1967 senesinin 23 Mayıs gününde Bayburt'ta dünyaya geldi. Senelerce bankacılık yapan Şahap Kavcıoğlu, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Şahap Kavcıoğlu, daha sonra İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde Denetim Uzmanı olarak ve İngiltere Hastings College'te ise İşletmecilik eğitimi aldı. Şahap Kavcıoğlu, master eğitimlerini ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde tamamladı.

AK Partinin 26. Dönem Bayburt Milletvekili olan Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Genel Müdür Yardımcılığı ve Şube Müdürlüğü görevlerinden bulundu. Türkiye Halk Bankası'nda İstanbul Bölge Koordinatörü olarak da görev aldı. Şahap Kavcıoğlu, Halk Bankası'nda, Esnaf - KOBİ Bankacılığından Sorumlu, Perakende Bankacılıktan Sorumlu, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu, Kredi Politikalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Şahap Kavcıoğlu, bir zamanlar Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın başkanı olarak görev yaptı.

Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir. Şahap Kavcıoğlu'nun "Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" ve "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi" isimlerinde yayımlanmış 2 kitabı ve birçok makalesi bulunmakta.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİ!

20 Mart 2021 gecesi saat 2 sularında Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak Merkez Bankası Başkanlığı görevine Şahap Kavcıoğlu getirildi.


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Naci Ağbal

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