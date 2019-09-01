Sahih-i Buhari 10 günde hatmedildi

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde başlayan hatim, 10 gün boyunca sabah namazından yatsıya kadar devam etti. Sultan baskısının Şeyh el-Yakubi'nin öncülüğünde hazırlanan tıpkı basımı üzerinden okuduğu program, hatim duası ve icazet takdimiyle sona erdi.

Mahmudiye Vakfı tarafından gerçekleştirilen programda Sahih-i Buhari, fıkıh ve hadis alanları başta olmak üzere İslami ilimlere genel itibarıyla hakim olan Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından hatmedildi.

İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olarak gösterilen Sahih-i Buhari'nin tamamının 10 gün boyunca okunduğu program, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İslam tarihi boyunca üzerinde en çok çalışılan eserlerden biri olan Sahih-i Buhari'nin tamamının kıraati 10 gün içinde okunarak, hatim merasimi gerçekleştirildi.

- 500 öğrenciye icazet sertifikası takdim edildi

Sahih-i Buhari hatmi, "Sultan Baskısı"nın tıpkı basımı üzerinden Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi tarafından Osmanlı'dan bu yana uzanan gelenek üzerinden gerçekleştirildi.

El-Yakubi'nin okuduğu Sahih-i Buhari hatim merasimine katılan yaklaşık 500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.

El-Yakubi, burada yaptığı konuşmada, hazreti Muhammed'in hal, davranış ve sözlerinin anlam ve önemini belirterek, yaşanılan zaman içerisinde peygamberi örnek almanın ve hatırlamanın önemini vurguladı.

- "İmam-ı Buhari'nin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay ise yaklaşık yüz yıldır aranan ve özlenen Hadis-i Şerif meclislerinden birinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir Sahih-i Buhari Hadis-i Şerif meclisinden binlerce kişi Hadis-i Şerif dinliyor ve yüz yıllar boyu bu sema meclisleri devam ediyor. Rivayet meclisleri gibi, dirayet meclisleri de oluyor. Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şeriflere kadar meydan okunduğu bir zamanda, Hadis-i şeriflerde özellikle İmam-ı Buhari'ye hücum edildiği bir zamanda İmam-ı Buhari Rahmetullahi aleyhinin tekrar tekrar isminin anılması bir şereftir, berekettir ve lütuftur. Allah hepsinden ve üstadlarımızdan razı olsun."

10 gün boyunca devam eden Hadis-i Şerif okumalarında elde edilen nimetleri anlatan Kutlay, "Akşam ve yatsı arasında Hadis-i Şerif okuyoruz. Bir ay sonra bu camiide, Buhar-i Şerif meclisi, bu defa açıklamalı olarak devam edecek. Özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da bulunan kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Sunuculuğunu Şeyh Mahdi Mansur'un yaptığı programa, öğrenci, veli ve çok sayıda misafir katıldı.

