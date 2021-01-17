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  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Batan gemideki 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştır"

Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Batan gemideki 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştır"

17.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bayraklı ticari kuru yük gemisindeki 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2021 tarihinde saat 12.35’de rotası Gürcistan’dan Bulgaristan’a olan ve Bartın ili demir sahasında demirli bulunan Palau bayraklı bir ticari geminin su alarak battığı ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, şu ana kadar yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Palau bayraklı ticari kuru yük gemisindeki 6 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2021 tarihinde saat 12.35’de rotası Gürcistan’dan Bulgaristan’a olan ve Bartın ili demir sahasında demirli bulunan Palau bayraklı bir ticari geminin su alarak battığı ihbarının alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, şu ana kadar yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 6 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Kurtarılan şahıslardan alınan ilk bilgiler doğrultusunda gemide toplam 12 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 6 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi.

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