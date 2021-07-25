HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahil savaş alanına döndü! Antalya'da hortum paniği: 6 turist yaralandı

Sahil savaş alanına döndü! Antalya'da hortum paniği: 6 turist yaralandı

25.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı bölgesinde bulunan sahilde çıkan hortumda gölgeliklerin çarptığı 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Sahil savaş alanına döndü! Antalya'da hortum paniği: 6 turist yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde bir otelin sahil kısmında bir anda oluşan hortum sebebiyle şezlonglar ve gölgelikler yerinden fırladı.

6 TURİST HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Olayda gölgeliklerin çarpması sebebiyle Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic isimli yabancı uyruklu 6 turist hafif şekilde yaralandı.

Şile’de hortum oluştuŞile’de hortum oluştu

SAHİLDE YENİDEN DÜZENLEME YAPILDI

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kısa süren ancak etkili olan hortumun ardından sahilde savrulan gölgelik ve şezlonglar otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenleme yapıldı. (İHA)

Hortumun içinde kaldılar! Panik anları böyle görüntülendiHortumun içinde kaldılar! Panik anları böyle görüntülendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
PARTNER"Elimi tut aşkım""Elimi tut aşkım"
TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklamasıTÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklaması
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Artık yasak! Plastik poşetler...

Artık yasak! Plastik poşetler...

Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor! Gözler bu haftaya çevrildi

Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor! Gözler bu haftaya çevrildi

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.