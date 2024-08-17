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Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 15:51
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir sahilde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Gencin, 2 gün önce işten ayrıldığı ve memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

Sahilde 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Çenger Mahallesi’ndeki sahilde erkek cesedi bulunduğu ihbarı Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ve Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin alarma geçirdi. Sahildeki tesisteki güvenlik görevlisinin ilk olarak iskelenin ucunda gördüğü cesedin kısa sürede dalgalarla sahile vurduğu, buradan da dışarı çıkarıldığı bildirildi.

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Manavgat Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerinin olayı gören kişilerle yaptığı görüşmelerin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ekipleri çağrıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda dalgaların denizden sahile çıkardığı cesedin 19 yaşındaki Ulaş Baran’a ait olduğu, gencin 15 Ağustos’ta çalıştığı otelden ayrıldığı memleketine dönmeden önce tatil yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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