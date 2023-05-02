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Sahilde yürüyüş yaparken fark ettiler, 'parlayan 2 cisim' tarihi miras çıktı! O nesneleri eline alınca müzenin yolunu tuttular

02.05.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik sahilinde dolaşan aile suyun içinde parlayan cisimleri fark etti. O cisimleri eline alan aile ne olduklarını ve üzerlerindeki detayları fark edince doğruca müzenin yolunu tuttu. Daha önce Zeytin ve üzüm bağlarında keşfedilen o tarihi nesnelerin, İznik gölünde yaşanan su çekilmesi nedeniyle göl tabanından da çıkması dikkat çekti.

Sahilde yürüyüş yaparken fark ettiler, 'parlayan 2 cisim' tarihi miras çıktı! O nesneleri eline alınca müzenin yolunu tuttular

Sahilde yürüyüş yaparken tarihi keşfe imza attılar! Bursa'nın İznik ilçesi, UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunuyor, bu yıl ise asıl listeye girmesi bekleniyor. İznik'te yürüyüş yapan aile hiç beklemediği parlayan 2 cisim ile karşılaştı. O cisimlerin üzerindeki detaylarda ise uzun bir tarih yatıyor...

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SU ÇEKİLDİ, TARİHİ BAZİLİKA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İznik gölünde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına vesile olmuştu. Çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı.

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Daha önce Zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin göl tabanından da çıkması "İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor" sözünü doğruladı.

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PARLAYAN 2 CİSMİ FARK ETTİLER

2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu fark etmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı.

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Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu fark etti.

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Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti.

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BİRİ 9. YÜZYILDAN, DİĞERİ HELLENİSTİK DÖNEMDEN

Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa’nın figürü olan paranın 9. yüzyıl, diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını belirtti.

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(İHA)

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Bursa İznik tarihi paralar sikke

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