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Sahile vuran canlı kafa karıştırdı! 'Takma dişlerimi geri istiyorum'

11.03.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Sahile vuran canlı kafa karıştırdı! 'Takma dişlerimi geri istiyorum'

Avustralya Sunshine Coast şehrinde sahiline vuran bir balık, görüntüsü ve ne tür bir balık olduğuyla dikkat çekti. Facebook'ta paylaşılan fotoğraf karesi kullanıcılar arasında ilginç benzetmelere neden oldu.

Avustralya Noosa North Shore sahilinde kıyıya vuran canlı heyecan yarattı. Facebook'ta bir kadın tarafından paylaşılan balığa 'Bunun ne tür bir balık olduğunu bilen var mı?' notu düşüldü.

Bazı insanlar bunun pisi balığı adı verilen yassı kafa olduğunu öne sürdü. Kimi kullanıcılar da taş balık olduğu görüşünde birleşti.

İnsanlar balığın türü hakkında konuşurken kimi de balığın dişleriyle ilgileniyordu. Bir kadın, "Takma dişlerimi geri istiyorum" diye yazdı.

STARGAZER BALIĞI OLDUĞU NETLEŞTİ

Avustralya Müzesi'ne göre balık Stargazer balığı. Stargazer balığı, denizin dibindeki kumların altına kendini tamamen gömerek gizler. Balığın ağzının üstünde dişe benzer saçaklı bir yapı bulunur. Dişe benzeyen ve kumlardan ayırt edilemeyen bu organ sayesinde kumun altında rahatlıkla nefes alır. Bir av gelene kadar tuzakta bekler, avı kendine yaklaştığında ani bir hareketle kumun arasından fırlar ve onu yakalar.

Yeni Zelanda'da bu balıklara maymun balığı da deniliyor.

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