'Sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım' demişti! Minibüsteki mide bulandıran tacizin cezası belli oldu

İstanbul Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık İzzet A. ve müşteki Nodira M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanığın araçta tek kalan müştekinin inmesine araç kapısını açmayarak engel olduğu belirtilen mütalaada, sanığın müştekiye cinsel amaçlarına yönelik sözler söylediği öne sürülerek, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Mütalaada, sanığın "Cinsel taciz ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 9 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

"BEN BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık İzzet A. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir olay olduysa yakınlardaki karakola başvurabilirdi. Müştekinin iddia ettiği olaydan 20 gün sonra beni şikayet ediyor. Avukatları ile benden para talep ediyor. Ben bu olay sebebiyle 9 aydır çalışamıyorum. Evden atılma ve eşim ile boşanma noktasına geldim. Kendisi bana iftira atmaktadır. Ben böyle bir suç işlemedim" dedi.