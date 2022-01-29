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  4. Sahipsiz pitbull dehşet saçtı! Sokak köpeğini elinden zor aldılar

Sahipsiz pitbull dehşet saçtı! Sokak köpeğini elinden zor aldılar

29.01.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sahipsiz pitbull köpek sokak köpeğiyle boğuştu. İki köpek de yaralandı. Pitbull köpeğini tutup su veren vatandaşlar, sokak köpeğinin ise patisini bandajlamaya çalıştı.

Sahipsiz pitbull dehşet saçtı! Sokak köpeğini elinden zor aldılar

Olay, İlkadım ilçesi Mecidiye Alt Geçidi’ndeki asansörün önünde meydana geldi. Alt geçitten çıkan sahipsiz pitbull köpek ile asansörün önündeki sokak köpeği boğuştu. Boğuşma sonucu iki köpek de yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle pitbull köpek asansör önünde tutuldu.

VATANDAŞLAR YARALARINA MÜDAHE ETTİ

Sokak köpeğiyse yakındaki alışveriş merkezinin önündeki alana götürülerek uzaklaştırıldı. Alışveriş merkezindeki bir mağazanın çalışanları sokak köpeğinin patisini dezenfekte edip sararak yaraya müdahale etmeye çalıştı. Sahipsiz pitbull köpeğini asansör önünde tutan vatandaşlar da köpeğe su ve yiyecek verdi.

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REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İlkadım Belediyesi’ne bağlı ekip ve kamyonetin gelmesiyle kucağa alınıp araca götürülmek istenen köpekler durmayınca yakalama aparatı kullanıldı. Pitbull köpeği ve sokak köpeği ayrı bölümlere konulup tedavi edilmek üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

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Sokak köpeğinin yarasına müdahale eden Rahmi isimli mağaza çalışanı, “Çalışıyorduk. Köpeğe saldırmışlar herhalde. Biz de geldik baktık. Bu köpeğe bakıyorduk besliyorduk. Bir anda ortalıktan kayboldu. Köpek sesleri duyduk. Pitbull cinsi köpek saldırmış. Onu da bağladık” dedi.

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Samsun
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