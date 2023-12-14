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  4. Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı vefat etti

Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı vefat etti

14.12.2023 22:05 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, şarkı söylediği esnada kalp krizi geçirdi. İnternette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti.

Sahnede bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Brezilyalı şarkıcı vefat etti

Brezilyalı sanatçı Pedro Henrique, sahnede kalp krizi geçirdi. Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu. Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

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Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya sahne
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