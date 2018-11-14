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'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB), sahnelediği 'Sahneden Yansımalar' sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi MDOB'un Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki temsilde Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sahnelendi.

'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB), sahnelediği 'Sahneden Yansımalar' sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi
MDOB'un Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki temsilde Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserleri sahnelendi. Orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini ise Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç'ın yaptığı gösteride, solist olarak MDOB Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger, Işıl Azaz, Funda Uyanık, mezzo soprano Gülden Vurandemir, tenor Bülent Bezdüz, Hakan Bölükbaşı, bariton Andrei Yevtushenko, Faik Mansuroğlu, bas Hasan Berk ve Kıvanç Uğraşbul sahne aldı.
Bale sanatçılarının danslarıyla renk kattığı gösteride, balet Ozan Demirbaş, Tutkun Barın, Polen Gezmiş, Borak S. Cebeci ve Ketevan Chkhikvadze de solist olarak dans etti.

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'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü'Sahneden Yansımalar' ilgi gördü

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