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Sahra Hastanesi nedir? Hatay Sahra Hastanesi nerede? Deprem sonrası yol çöktü!

20.02.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Yaşanılan depremde Sahra Hastanesi'ne giden yolun çöktüğü bildirildi. Peki, Sahra Hastanesi nedir? Hatay Sahra Hastanesi nerede?

Sahra Hastanesi nedir? Hatay Sahra Hastanesi nerede? Deprem sonrası yol çöktü!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgede Sahra Hastanesi kuruldu. Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askeri hastane ya da mobil sağlık birimi olarak bilinmektedir. Öte yandan 20 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Hatay'da iki deprem daha meydana geldi. Depremde Sahra Hastanesi'ne giden yolun da çöktüğü bildirildi.

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimidir. Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Bir sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşur. Şehirlerde kurulan sahra hastaneleri genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kurulur. Havadan indirilen sahra hastanelerinde tıp ekipmanı genellikle sığınak görevi gören bir konteynerin içine yerleştirilir. Askeri anlamda sahra hastanesi bir geçici yardım istasyonundan büyük, bir askeri hastaneden küçüktür.

HATAY SAHRA HASTANESİ NEREDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz" demişti.

Depremin etkilediği 10 il Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa oldu. Bu illere sahra hastaneleri kuruldu.

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