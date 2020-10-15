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Sahte alkolleri internet üzerinden satmaya kalkınca yakayı ele verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’de sahte ve kaçak alkolleri internet üzerinden satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.Kaçak ve sahte alkol üretimi yapıldığı istihbaratını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.

Sahte alkolleri internet üzerinden satmaya kalkınca yakayı ele verdiler

Çanakkale’de sahte ve kaçak alkolleri internet üzerinden satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçak ve sahte alkol üretimi yapıldığı istihbaratını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. ve S.K. isimli şüphelilerin Ayvacık’ta kaçak temin ettikleri ve kendilerinin yaptıkları sahte alkol ürünlerini, internet ortamında sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 150 litre etil alkol, 68 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 102 adet sahte etil alkol etiketi, 30 adet sahte TAPDK içki bandrolü ve 5 litre sahte viski ele geçirildi. Sahte ve kaçak alkollere Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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