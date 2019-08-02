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Sahte basın kartı taşıyan 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:19 | Son Güncelleme

Sahte basın kartı taşıyan 4 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sahte basın kartı taşıyan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle yaşanan kovalamacanın ardından araç durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, para karşılığı kent dışından temin edildiği belirlenen 5 adet sahte basın kartı, 2 adet basın trafik kartı ile 3 adet polis frekansı yüklenmiş telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Y, O.K, R.Y. ile M.B.M. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir gazeteci sahte kimlik

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